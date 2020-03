Lingen. Nur 48 Stunden nach der 24:32-Niederlage gegen den TSV Hannover-Burgdorf steht für die HSG Nordhorn-Lingen bereits die nächste Partie an. Heute um 19 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Geir Sveinsson beim TBV Lemgo-Lippe in der Phoenix Contact-Arena gefordert.

