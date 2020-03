Heike Ullrich in Haren. Foto: Werner Scholz

Haren. Kurzfristig sprang sie als Ehrengast ein. Heike Ullrich, beim DFB Geschäftsführende Direktorin der Direktion Verbände, Vereine und Ligen, lieferte am Montagabend bei der Sport-Wirtschafts-Gala in Haren einen überzeugenden Auftritt ab. „Das Emsland ist mir nicht fremd“, gab sie zu. Zur aktuellen Diskussion um beleidigende Spruchbänder in den Stadien bezog Ullrich klar Stellung.