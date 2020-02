Werlte. Gezwungenermaßen einen Jobwechsel vollzogen und vor zweieinhalb Jahren angefangen Rugby zu spielen: Nach zwei Negativereignissen im Leben von Dimitri Neufeld lernte er sowohl seine Frau als auch einen neuen Sport kennen, den er faszinierend findet.

