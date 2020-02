Lingen. Nicht alle Spieler des Handball-Bundesligisten HSG Nordhorn-Lingen gehen mit dem Team in die nächste Spielzeit. Lutz Heiny verlässt den Verein am Saisonende den Verein. Am Donnerstag läuft der 24-Jährige um 19 Uhr mit der HSG bei den Füchsen Berlin auf.

