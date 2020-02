Spelle. Der Top-Torjäger sucht in der nächsten Saison drei Klassen höher sein Glück. „Er strotzt vor Ehrgeiz, und er will es packen“, sagt Fußballobmann des SC Spelle-Venhaus, Markus Schütte.

