Lingen. Handball-Bundesligist HSG Nordhorn-Lingen hat im 24. Saisonspiel den zweiten Punktgewinn der Saison verpasst. In der Lingener Emslandarena unterlag der Aufsteiger am Donnerstagabend vor 2511 Zuschauern mit 20:30 (9:15) gegen Frisch auf Göppingen.

