Neubrandenburg. „Mir geht’s super“ strahlte Kugelstoßerin Nadine Leigers vom SC Osterbrock nach den Deutschen Jugend-Hallen-Meisterschaften in Neubrandenburg. Mit neuer persönlicher Hallen-Bestweite von 12,80 Metern wurde die Emsländerin Fünfte und erreichte den heimlich erhofften Platz auf dem erweiterten Siegerpodest.

