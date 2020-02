Lingen . Die Ausrichtung der HSG Nordhorn-Lingen ist klar: „Wir wollen uns auf Dauer in der Bundesliga etablieren“, sagt Geschäftsführer Matthias Stroot. Ein Satz in der Presseerklärung zu den Rücktritten von Geschäftsführer Sigi Loeks und Gesellschafter Werner Poll hatte für Irritationen gesorgt.

