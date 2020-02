Neue Ansprechpartnerin der Sporthilfe Emsland in der Geschäftsstelle in Sögel: Jessica Bloem (4.v.l.) wird vom Vorsitzenden Richard Schimmöller (3.v.l.) sowie den Vorstandsmitgliedern (v.l.) Maren Sostmann, Hubert Börger, Günter Klene und Klaus Hüsing begrüßt. Foto: Patrick Vehring

Sögel. Mit wie viel Geld wird der emsländische Sport in diesem Jahr gefördert? Um diese und weitere Fragen ging es zu Wochenbeginn im Haus des Sports in Sögel. Bei der Mitgliederversammlung der Sporthilfe Emsland bilanzierten die Verantwortlichen ein „glänzendes“ Jubiläumsjahr 2019. Ein neues Gesicht gibt es in der Geschäftsstelle.