Hannover. Der größte Erfolg seiner bisherigen sportlichen Laufbahn ist Leichtathlet Jan-Niklas Ricke vom SV Union Meppen am Sonntag in Hannover gelungen. In 1:55,55 Minuten wurde er völlig unerwartet Norddeutscher Hallen-Meister über 800 Meter der Männer-Hauptklasse. Kugelstoßerin Nadine Leigers vom SC Osterbrock wurde ihrer Favoritenrolle in der U20 Jugend indes vollauf gerecht und sicherte sich zwei Wochen nach dem Niedersachsentitel auch die Norddeutschen Meisterehren.

