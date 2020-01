Lingen. Die Lingener Ruderin Luisa Neerschulte geht für zwei Jahre in die USA. Der Grund liegt nicht nur in einem Stipendium, das sie dort erhält. Auch vom Deutschen Ruderverband (DRV) ist die Spitzensportlerin enttäuscht. Denn auf den aktuellen Listen des Bundeskaders ist ihr Name trotz guter Leistungen nicht mehr zu finden.

