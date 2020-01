Emsbüren . Schon wieder Derbystimmung bei den Regionalliga-Volleyballerinnen: Der Tabellenzweite Union Lohne erwartet den Fünften SC Spelle-Venhaus. Schlusslicht FC Lescheder erwartet den Spitzenreiter VC Osnabrück.

Nur vier Punkte trennen beide Mannschaften. Die Gastgeberinnen holten zuletzt vier Siege in Serie, der Gast drei. Das Hinspiel gewann Lohne mit 3:0. In der heimischen Sporthalle am Park (Sa., 15.00) will Union den Erfolg wiederholen. Da das Punkte-Soll nach Union-Einschätzung mehr als erfüllt ist, geht die Mannschaft von Harald Nüsse zuversichtlich in die Partie. Doch Lohne erwartet eine engere Partie, weil einige Spielerinnen verletzt fehlen. Zudem habe der Gegner mit Sandra Hövels eine weitere erfahrene Mittelblockerin im Kader. Die Gäste verkündeten auf ihrer Facebookseite, dass Trainer Stefan Jäger für mindestens zwei weitere Jahre bleiben wird.



Alsmeier hofft auf Umschwung

Eine schwere Heimaufgabe wartet auf den FC Leschede: Das Schlusslicht trifft auf Spitzenreiter VC Osnabrück (Sa., 20.00). Für den Gast ist die Meisterschaft zum Greifen nah. Er feierte bei zwölf Partien elf Siege. Im Hinspiel gewannen die Emsländerinnen immerhin einen Satz. „Wir können mit vielen Gegnern der Liga mithalten und hoffen, dass am Samstag endlich der Knoten platzt und Punkte geholt werden“, erklärt Trainer Jörg Alsmeier. „Es sind noch fünf Spiele zu spielen und wir geben trotz der misslichen Lage die Hoffnung auf einen Umschwung nicht auf." Dabei hofft die Mannschaft in der Sporthalle Emsbüren auf reichlich Unterstützung von den Rängen.

Raspo in Neustadt

Die Oberliga-Frauen von Raspo Lathen treten beim Siebten BTS Neustadt (Sa., 15.00) an. Sie wollen den Vorsprung vor den Abstiegsrängen weiter ausbauen.

Spitzenreiter in Salzbergen

Heimrecht genießen in der Verbandsliga die Frauenteams Alemannia Salzbergen und FC Leschede II. Die Alemannen wollen weiter ins Mittelfeld vorrücken. Keine leichte Aufgabe gegen Spitzenreiter Union Emlichheim IV (Sa., 15.00) und den SV Bad Laer II. Schlusslicht Leschede II trifft auf den Vierten BW Lohne (Sa., 14.00) und den Vorletzten SV Wietmarschen II. Ob der FCL den letzten Platz verlassen kann?

Auswärtsaufgaben

Die Verbandsliga-Männer von Union Lohne spielen beim punktgleichen Tabellennachbarn VG Emden (Sa., 15.00). In der Landesliga treten die VG Aschendorf/Papenburg beim Osnabrücker SC (Sa., 15.00) und Sparta Werlte beim TV Bohmte (Sa., 17.00) an.

Die Frauenteams der Landesliga müssen reisen: Raspo Lathen II zum Kellerduell beim SV Nordenham (Sa., 17.00), Union Lohne II zum SV Bad Laer III (Sa., 16.00) und Alemannia Salzbergen II zu BW Schinkel (Sa., 15.00).



U-16-Bezirksmeisterschaft in Emsbüren

Die Bezirksmeisterschaft der weiblichen U16 findet am Sonntag ab 10 Uhr in der Sporthalle Emsbüren statt. Gruppe A: TV Schledehausen, SC Spelle-Venhaus, SCU Emlichheim; Gruppe B: FC Leschede, Union Lohne und Raspo Lathen.