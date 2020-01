Werl. Handballer Lasse Seidel ist zurück nach Verletzung: Beim Testspiel seiner HSG Nordhorn-Lingen feierte er sein Comeback. Auch Philipp Vorlicek ist wieder dabei. Dagegen muss ein niederländischer Nationalspieler eine Pause einlegen.

