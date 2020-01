Haselünne. Die Handballer des TuS Haren setzen den Vormarsch fort. Im Verbandsliga-Spitzenspiel gegen den VfL Fredenbeck II siegten die Emsländer 26:24. In der Landesklasse verlor die HSG Haselünne/Herzlake gegen Spitzenreiter HSG Grönegau-Melle.

