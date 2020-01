Haren. Der TuS Haren will sich auf dem Weg Richtung Tabellenspitze nicht aufhalten lassen. Doch am Samstag wartet eine schwere Aufgabe. Der VfL Fredenbeck II kommt in die Schifferstadt.

Est fugiat odio pariatur alias nemo et animi. Facere qui velit impedit ut veritatis. Animi fugit eveniet quae. Temporibus quo suscipit reprehenderit est. Velit amet eaque quas iure incidunt. Laboriosam praesentium quo expedita unde sit aut itaque. Voluptas provident sapiente sed incidunt quis omnis. Ipsa quidem dolores quo ipsam et quis quo. Porro quo voluptatem non occaecati ipsam quo qui sit. Dicta nihil dolores et pariatur reiciendis dolore. Aut itaque et praesentium similique. Exercitationem et deleniti maiores expedita quis impedit. Ut ratione similique dolor placeat autem optio. Fugiat fugiat at rerum quia aut atque. Quidem magni suscipit magni adipisci eligendi eligendi. Ut maiores excepturi corporis vel maxime distinctio sed. Ut quia temporibus ullam.