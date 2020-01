Lingen. In guter Verfassung präsentierten sich die emsländischen Talente bei der Tennis-Regionsmeisterschaft Dollart-Ems-Vechte der Jugend: Emma Kohl (SC Spelle-Venhaus) und Jon Moritz Duis (TC SR Papenburg) sicherten sich in den Titel. Hinzu kamen acht Vizemeisterschaften

