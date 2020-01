Freuen sich über die Rekordfördersumme vom Land Niedersachsen: Günter Klene (l.) und Michael Koop. Foto: KSB Emsland

Sögel. Finanzielle Mittel wie nie zuvor in der Geschichte des Landes stehen dem organisierten Sport in Niedersachsen in diesem Jahr zur Verfügung. „Die Sportvereine im Emsland werden erheblich davon profitieren“, ist der Geschäftsführer des Kreissportbundes Emsland, Günter Klene, sicher.