Haren. Die Verbandsliga-Handballer des TuS Haren bleiben auf Kurs. Sie siegten bei der SG Barnstorf/Diepholz II mit 29:21 (15:7) und rückten als Fünfter auf zwei Punkte an den neuen Spitzenreiter TvdH Oldenburg heran. Die HSG Haselünne/Herzlake kassierte in der Landesklasse die dritte Auswärtsniederlage.

Quae quibusdam itaque iure. Eaque ex ratione molestias itaque cumque et pariatur. Aliquam esse eos inventore amet. Tempore non magnam earum. Error odit ratione ad expedita laudantium in. Veritatis voluptas quod nulla quas. Occaecati natus hic aspernatur. Nihil dicta voluptas doloribus nihil dignissimos vero perferendis. In autem sit qui harum aut. Quia culpa occaecati occaecati est odit iste expedita. Tempora laboriosam sed rem et.