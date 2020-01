Trondheim. Erfolgreich präsentieren sich die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen bei der Europameisterschaft. Bart Ravensbergen und Toon Leenders siegten mit den Niederlanden 32:24 (16:10) gegen Lettland. Robert Weber feierte in Wien mit Österreich einen 32:29-Sieg (13:14) gegen Tschechien.

