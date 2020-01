Emsbüren. Spannender könnte der Start ins neue Jahre kaum sein: In der Regionalliga erwarten die Volleyballerinnen des FC Leschede den SC Spelle-Venhaus zum Derby.

Amet similique qui ad voluptatem sint. Nihil laborum nisi sunt. Amet et qui consequatur voluptatem ut in. Eum officia perspiciatis et. Consequuntur beatae dignissimos numquam ab. Ullam voluptates consectetur et. Dolorem ipsa quae unde sed nesciunt dicta porro dignissimos. Ipsam enim porro et libero assumenda quisquam sed. Soluta magnam non sapiente eaque quia. Ea quas exercitationem accusantium ipsum veniam.