Apeldoorn/NL. Dritter Sieg im dritten Spiel: Die deutschen Volleyballerinnen mit der aus Meppen stammenden Jana-Franziska Poll sind als Gruppensieger in das Halbfinale der Olympia-Qualifikation eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski bezwang am Freitag im niederländischen Apeldoorn Kroatien klar mit 3:0 (25:15, 26:17, 25:23).

Die Deutschen zeigten zum Vorrundenabschluss vor 276 Zuschauern die nächste entschlossene und konzentrierte Vorstellung. Koslowski nutzte die Partie, um seinen wichtigsten Angreiferinnen Louisa Lippmann und Hanna Orthmann Pausen zu gönnen. Die deutsche Mannschaft behielt die Kontrolle über die sieglosen Kroatinnen. Camilla Weitzel, Kimberly Drewniok und Hanna Orthmann waren mit jeweils zehn Punkten erfolgreichste deutsche Angreiferinnen.



Zwei Siege fehlen noch

Den Deutschen fehlen nur noch zwei Erfolge, um sich erstmals seit 16 Jahren wieder für Olympia zu qualifizieren. Das Finale findet am Sonntag statt. „Das ist ein super Gefühl", sagte Mittelblockerin Weitzel nach dem dritten Sieg nacheinander. „Das gibt uns viel Selbstvertrauen für das Halbfinale." Zuvor hatte sich das deutsche Team gegen die Türkei und Belgien durchgesetzt.

Selbstvertrauen getankt

Mit der makellosen Bilanz von neun Punkten sammelten die Schmetterkünstlerinnen viel Selbstvertrauen für das Halbfinale, in dem Mit-Favorit und Gastgeber Niederlande am Samstag Gegner sein dürfte. Nur der Turniergewinner sichert sich das letzte europäische Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio.