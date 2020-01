Apeldoorn. Traumhafter Start ins Olympia-Qualifikationsturnier: Deutschlands Volleyballnationalmannschaft um die Meppenerin Jana-Franziska Poll hat den EM-Zweiten und Mitfavoriten Türkei zum Auftakt besiegt. Fehlen noch vier Schritte bis Tokio. „Es ist schon ein besonderes Event mit einem besonderen Ziel“, sagt die 31-jährige Außenangreiferin.

