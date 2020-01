Plätze frei bei Sport-Fachtagung in Sögel CC-Editor öffnen

Das Organisationsteam vom Kreissportbund Emsland und vom Turnkreis Emsland freut sich auf die 18. Fachtagung. Foto: KSB Emsland

Sögel. „Starke Kinder durch Sport – Bewegung, Spiel und Sport“ lautet das Thema der 18. Fachtagung am 24. und 25. Januar in der Sportschule Emsland in Sögel. Noch sind Anmeldungen möglich.