Archivfoto: Werner Scholz

Lingen. In der Emslandarena Lingen steigt am Samstag (4. Januar) zum siebten Mal der Budenzauber Emsland. Am Hallenturnier für Traditionsfußballmannschaften nehmen neben dem SV Meppen und dem VfL Osnabrück auch Vorjahressieger FC Schalke 04, Werder Bremen, Hertha BSC und der VfL Bochum teil.