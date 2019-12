Enttäuscht: Die HSG Nordhorn-Lingen mit Robert Weber (l.) und Luca de Boer kassierte beim 18:31 beim Bergischen HC die klarste Saisonniederlage. Foto: Scholz

Wuppertal. Handball-Bundesligist HSG Nordhorn-Lingen hat sich mit der deutlichsten Saisonniederlage in die Winterpause verabschiedet. Der Aufsteiger verlor vor 2928 Zuschauern in der Uni-Halle in Wuppertal beim Bergischen HC mit 18:31 (9:14). Eine herbe Enttäuschung.