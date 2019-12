Lingen. Die Bescherung für die HSG Nordhorn-Lingen am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ausgefallen. In der mit 3800 Zuschauern restlos ausverkauften Emslandarena unterlag der Handball-Bundesliga-Aufsteiger dem Tabellenvierten SC Magdeburg mit 21:27 (10:15).

