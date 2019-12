Lingen. Luca de Boer bleibt der HSG Nordhorn-Lingen treu. Unmittelbar vor Weihnachten hat der Kreisläufer seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten um zwei weitere Jahre verlängert.

