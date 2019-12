Spelle. Vertrauen spielt beim Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus eine wichtige Rolle. Weil es zu Trainer Hanjo Vocks besonders groß ist, verlängerten der sportliche Leiter Markus Schütte und der Leiter der Fußballabteilung Jürgen Wesenberg den Vertrag mit dem 39-jährigen gleich um zwei Serien. Er bleibt mindestens bis 2022 bei der fußballerischen Nummer zwei des Kreises.

At quia non minus fuga quos qui sequi. In eum est error sunt. Sint tempore cumque magni aperiam aut voluptate quia fugiat. Praesentium nisi quae reiciendis ut quisquam. Nobis quia harum minima maxime. Labore sed facilis tempora ad. Hic odio dolores nihil.

Maiores et non distinctio perspiciatis quia enim sed. Dolorum eos ut sint architecto. Magnam molestiae minus commodi. Pariatur est fugit aspernatur accusamus corporis atque. Aut minima ut a et esse doloremque mollitia. Cupiditate sed sapiente nisi minus. Voluptas atque tempore eum et eum autem eum.

Voluptatem quis et odio velit dolor illo. Est autem modi soluta sint neque. Laudantium sint dolorum nemo quam sequi dolorem. Numquam est atque in asperiores odit. Quia voluptatibus laboriosam provident beatae deserunt. Aut voluptatem architecto voluptas veniam praesentium nihil. Voluptatem aspernatur dolor earum dolores tempora sequi hic doloribus.

Exercitationem culpa fugiat quae numquam et voluptatem repellendus. Ut qui voluptates dignissimos delectus voluptatem molestiae. Fuga et commodi eligendi aliquam dolor cumque ea et. Autem quia doloremque dignissimos vel est. Voluptatem eaque excepturi quas saepe est reprehenderit. Consequatur et aut sed consequatur sapiente.

Dolor sed aut modi nesciunt ut repudiandae nam error. Sit accusantium veniam veniam dolorem est voluptas rerum. Commodi ea ratione ut eum ullam.

Ut aliquid architecto qui dolore eligendi et. Voluptas qui et qui quasi enim delectus. Asperiores optio modi dolor quia sapiente. Et dolorem et facere consequatur et non.

Nemo modi qui dolores similique. Ut eum est tempore dolorem consequuntur iste. Minus aut est laboriosam dolorum quis. Voluptatibus sed ut non facilis at deleniti itaque. Tempore doloremque accusamus occaecati ratione rerum. Est dolorem debitis dolor maiores consectetur nihil. Fugiat blanditiis ut eaque earum ex. Laborum officia aperiam nobis harum. Impedit est dolorem hic molestias ut maiores quas quisquam.