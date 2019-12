Mannheim. Knapp acht Minuten fehlten zur Sensation: Für die Bundesliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen beginnt die Rückrunde, wie die Hinserie zu Ende gegangen ist – mit einer Niederlage. In der Mannheimer SAP-Arena unterlag der Aufsteiger am Donnerstag trotz eines starken Auftritts gegen das Topteam der Rhein-Neckar Löwen mit 28:32 (15:16).

