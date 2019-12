Meppen. Die Oberliga-Basketballerinnen des TV Meppen haben sich 54:37 bei BBC Osnabrück II durchgesetzt. Der starke Aufsteiger überwintert auf dem zweiten Tabellenplatz.

Die Emsländerinnen setzten sich gleich zu Beginn ab. Doch dann geriet die Offensive ins Stocken. Nachdem ersten Viertel führte das Team von Trainer Marius Schmitt knapp mit 11:8. Im zweiten Durchgang wirkte die Verteidigung der Gäste verbessert. Durch gut herausgespielte Aktionen setzten sie sich zur Pause auf 27:12 ab.



Die Ganzfeldverteidigung der Gastgeberinnen zeigte dem TVM nach der Pause Schwächen auf. Schmitt beklagte nervöse Aktionen: „Wir mussten einige Turnover hinnehmen“, die Gegnerinnen verringerten den Rückstand. „In den Situationen, in denen wir allerdings die Presse überspielt haben, konnten wir uns durch leichte Punkte belohnen und die Führung insgesamt auf 17 Punkte zum vierten Viertel ausbauen.“ Im ausgeglichenen letzten Durchgang wechselte Meppen durch. Die Osnabrückerinnen störten den TVM-Spielaufbau, waren aber offensiv nicht gefährlich genug.

Nach dem Sieg überwintern die Emsländerinnen auf dem zweiten Tabellenplatz. Dennoch hat uns dieses Spiel gezeigt, an welchen Punkten wir noch weiterhin intensiv arbeiten müssen. Schmitt zog eine positive Zwischenbilanz: „Als Aufsteiger eine solche Hinrunde zu spielen ist klasse. Ein großes Lob geht an das ganze Team, das im Training hart arbeitet und bei den Spielen immer hochmotiviert agiert. Wenn wir weiterhin so gut an uns arbeiten, können wir weiterhin oben mitspielen.“ Das Potential habe das Team, aber auch jede einzelne Spielerin. Für die Rückrunde gelte es, die schweren Auswärtsfahrten nach Quakenbrück und Belm-Powe möglichst positiv zu gestalten. „Hierauf werden wir uns konzentriert vorbereiten und unser bestmögliches geben.“