Befindet sich in Topform: Marit Schute vom LAV Meppen. Foto: Carsten Nitze

Papenburg. Abermals in ausgezeichneter Verfassung hat sich Leichtathletin Marit Schute vom LAV Meppen am Sonntag beim Crosslauf „Rund um das Waldstadion“ in Papenburg präsentiert.