Haren. Was für eine Demonstration der Stärke und Vielseitigkeit: Marcia Niemeyer, 15-jährige Schwimmtalent des SV Haren, hatte ihr Heimrecht gnadenlos genutzt.

Wie schon lange keine mehr vor ihr dominierte die emsländische Nachwuchssportlerin des Jahres 2017 die Kreismeisterschaften. Auf allen drei langen Freistilstrecken sowie den 400 m Lagen distanzierte sie ihre Gegnerinnen.

Ergebnisse: Die Platzierten der offenen Kreismeisterschaften „Lange Strecke“ in Haren auf der Kurzbahn (KR=Kreisrekrod):

Männer: 400 m Freistil: Felix Berling (02) TV Meppen 4:22,64; 2. Marius Hollen (04) SV Haren 4:23,11; 3. Eric Haring (02) SV Sigiltra Sögel 4:51,99 800 m Freistil: 1. Marius Hollen 8:58,56; 2. Hendrik Schmitz (01) SC Twist 9:18,01; 3. Felix Berling 9:46,05. 1500 m Freistil: 1. Marius Hollen 17:22,20; 2. Hendrik Schmitz 18:11,91; 3. Felix Berling 19:00,65. 400 m Lagen: 1. Felix Berling 4:58,46; 2. Marius Hollen 5:03,87; 3. Eric Haring 5:25,32

Frauen: 400 m Freistil: 1. Marcia Niemeyer (04) SV Haren 4:33,89 KR 2. Emma-Christin Bartels (02) SV Haren 4:54,53; 3.Nele Robben (02) SV Haren 5:02,01. 800 m Freistil: 1. Marcia Niemeyer 9:30,54; 2. Emma-Christin Bartels 10:19,68; 3. Nele Robben 10:35,45. 1500 m Freistil: 1. Marcia Niemeyer 18:32,31; 2. Imke Mülder (93) SV Wasserfreunde Völlen-Papenburg 19:41,94; 3. Emma-Christin Bartels 20:09,63. 400 m Lagen: 1. Marcia Niemeyer 5:23,47; 2. Emma-Christin Bartels 5:31,61; 3. Sarah Deters (02) Haselünner SV 5:36,43.

Die Medaillengewinner der Kreismeisterschaften „Lange Strecke“ der Jugendjahrgänge und der Masters sowie die Medaillengewinner des emsländischen Nachwuchs-Spatzenschwimmens im Hallenbad der Stadt Haren (25-m-Bahn) (F=Freistil, B=Brust, R=Rücken, L=Lagen, KR=Kreisrekord; AK=Altersklassen): SV Haren (14 Titel/17 Vize/7 Bronze/4 „Spatzen“-Sieger): Anna Hollen (08): 2. 800 m F 13:17,06; 2.1500 m F 25:58,57. Emma-Christin Bartels (02): 1. 400 m F 4:54,53; 1. 400 m L 5:31,61; 1. 800 m F 10:19,68; 1. 1500 m F 20:09,63. Eva Kamp (09): 3. 400 m F 8:52,68. Fynn Hopster (07): 1. 400 m F 6:02,32; 2. 400 m L 6:47,28; 2. 800 m F 12:32,87; 2. 1500 m F 24:07,39. Helena Mört (08): 2. 400 m F 6:24,33. Johanna Drees (04): 3. 400 m L 5:56,39; 3. 1500 m F 23:18,15. Jonna Weh (09): 3. 50 m B 0:58,64. Joy Arling (09): 3. 50 m F 0:44,53; 3. 50 m R 0:52,17; 2. 400 m F 8:12,59; 3. 400 m L 8:33,94; 2. 800 m F 17:17,69. Jule Fehrmann (12): 1. 25 m B 0:25,44; 2. 25 m F 0:20,94; 1. 25 m R 0:24,79. Marcel Knevel (04): 2. 400 m L 5:34,38; 2. 800 m F 10:44,84. Marcia Niemeyer (04): 1. 400 m F 4:33,89; 1. 400 m L 5:23,47; 1. 800 m F 9:30,54; 1. 1500 m F 18:32,31. Marius Hollen (04): 1. 400 m F 4:23,11; 1. 400 m L 5:03,87; 1. 800 m F 8:58,56; 1. 1500 m F 17:22,20. Mette Jüngerhans (08): 3. 50 m B 0:47,49; 2. 50 m F 0:35,44; 2. 50 m R 0:41,49; 1. 400 m F 6:23,90; 3. 400 m L 6:59,68; 3. 1500 m F 26:21,14. Nadja Angrick (07): 3. 1500 m F 28:34,79. Nele Robben (02): 2. 400 m F 5:02,01; 2. 800 m F 10:35,45; 2. 1500 m F 20:30,92. Sophia Mört (04): 2. 400 m F 5:08,53; 2. 400 m L 5:49,37; 2. 800 m F 10:54,11; 2.1500 m F 20:22,24. Til Fehrmann (13): 1. 25 m B 0:38,80; 2. 25 m F 0:37,75; 1. 25 m R 0:43,14. TV Meppen (12 Titel/8 Vize/8 Bronze/5 AK-Meister/9 „Spatzen“-Siege): Felix Berling (02): 1. 400 m F 4:22,64; 1. 400 m L 4:58,46; 1. 800 m F 9:46,05; 1. 1500 m F 19:00,65. Fiona Streeck (10): 3. 50 m R 0:51,78. Greta Moorkamp (09): 1. 50 m B 0:46,95; 2. 50 m F 0:37,66; 2. 50 m R 0:43,69; 1. 400 m L 7:17,92; 1. 800 m F 13:55,07. Hermine Hemme (11): 1. 50 m F 0:44,71; 1. 50 m R 0:49,92. Ida Moorkamp (11): 2. 50 m B 1:05,08; 2. 50 m R 1:02,53. Isaak Wellmer (06): 2. 400 m F 5:39,70; 2. 400 m L 6:13,33; 1. 800 m F 11:51,20; 1. 1500 m F 22:30,00. Jannis Hartholt (10): 2. 50 m B 0:55,70; 2. 50 m F 0:42,28; 2. 50 m R 0:51,10. Johannes Harnitz (12): 1. 25 m B 0:36,88; 1. 25 m F 0:36,88. Julia Ruiter (08): 3. 50 m F 0:35,59; 1. 50 m R 0:40,27. Justus Volmer (02): 3. 400 m F 4:58,66; 3. 400 m L 5:34,06; 3. 800 m F 10:53,05. Kimberly Ostermann (AK 20/99): 1. 400 m F 5:13,07; 1. 400 m L 5:51,86; 1. 800 m F 10:49,23; 1.1500 m F 21:00,66. Klara Moorkamp (06): 2. 400 m L 6:37,62; 3.1500 m F 24:55,19. Marcel Schulte (09): 1. 50 m B 0:47,10; 3. 50 m R 0:53,24. Marlen Eckjans (10): 3 50 m B 0:55,94; Nicole Heidemann (AK 35/82): 1. 400 m F 5:27,07. Philip Heymann (08): 2. 50 m B 0:48,67; 1. 50 m F 0:35,85; 1. 50 m R 0:41,69; 1. 400 m F 6:18,19; 1. 800 m F 12:56,98. Rebekka Conen (02): 3. 400 m L 6:05,81; 3.1500 m F 21:51,06. Simon Hake (11): 3. 50 m B 1:18,40; 3. 50 m F 1:14,70; 3. 50 m R 1:11,41. Sophie Heymann (06): 2. 400 m F 5:25,96; 2. 800 m F 11:49,76; 2. 1500 m F 22:43,02. Tilmann Schug (01): 1. 400 m F 5:03,15; 1. 400 m L 5:59,07; 2. 800 m F 10:47,18; 2.1500 m F 20:32,46. Zoe Jerzinowski (08): 3. 400 m F 6:26,72; 3. 800 m F 13:48,80. SG Freren (8 Titel/8 Vize/1 Bronze/7 „Spatzen“-Siege): Daphne Van Veen (09): 2. 50 m B 0:47,12; 1. 50 m F 0:36,22; 1. 50 m R 0:42,08; 1. 400 m F 6:51,21. Dorian Kielar (10): 3. 50 m B 1:06,50; 3. 50 m F 0:55,62; 3. 50 m R 1:02,60. Fabian Welzel (07). 1. 400 m L 6:15,63; 1. 800 m F 12:02,04; 1. 1500 m F 22:45,59. Hedda Tasche (12): 2. 25 m B 0:26,34; 1. 25 m F 0:20,43; 2. 25 m R 0:25,33. Jana Schiller (08): 2. 400 m L 6:44,99; 1. 1500 m F 23:58,97. Kaja Lammerich (10): 2. 50 m B 0:52,32; 2. 50 m F 0:40,87; 1. 50 m R 0:48,31; 1. 400 m F 7:25,18. Leni Tasche (09): 2. 400 m L 7:39,57; 1. 1500 m F 26:38,87. Lina Lammerich (07): 2. 400 m F 5:43,98; 2. 400 m L 6:33,03; 2. 800 m F 11:53,02; 2. 1500 m F 23:06,12. Marcel Kielar (07): 2. 400 m F 6:09,52; 3. 1500 m F 25:20,24. Noemi Menard (12): 3. 25 m B 0:28,52; 3. 25 m F 0:21,57; 3. 25 m R 0:25,45. Ram¢n Rudminat (09): 3. 50 m B 0:58,22; 3. 50 m F 0:40,46; 1. 800 m F 15:21,45. Thilo Weggert (04): 2. 1500 m F 22:27,69. Zarminah Scherzai (13): 1. 25 m B 0:30,29; 1. 25 m F 0:26,63; 1. 25 m R 0:35,31. SV Wasserfreunde Dalum (8 Titel/2 Vize/6 „Spatzen“-Siege): Joel Stein (13): 2. 25 m B 0:43,94; 1. 25 m F 0:36,43. Jonas Gügelmeyer (11): 1. 50 m B 0:50,78; 1. 50 m F 0:36,33; 1. 50 m R 0:43,78. Jonas Hörtemöller (08): 3. 50 m B 0:53,64; 3. 50 m R 0:50,69. Julius Brauer (14): 1. 25 m F 0:36,80; 1. 25 m R 0:43,77. Lina Altevers (05): 2. 400 m L 6:20,26; 2. 1500 m F 23:07,95. Marie Gügelmeyer (06): 1. 400 m F 5:21,49; 1. 400 m L 6:06,59; 1. 800 m F 11:31,49; 1. 1500 m F 22:10,23. Marlon Stein (11): 2. 50 m B 1:03,36; 2. 50 m F 0:53,07; 2. 50 m R 1:02,72. Sofie Gügelmeyer (07): 1. 400 m F 5:17,36; 1. 400 m L 5:57,13; 1. 800 m F 11:05,35; 1. 1500 m F 21:08,15. SV Wasserfreunde Völlen-Papenburg (7 Titel/3 Vize/3 Bronze/1 AK-Meister/1 „Spatzen“-Sieger): Alina Wagner (03): 2. 400 m F 5:21,46; 1. 400 m L 5:48,69; 2. 800 m F 11:15,41; 1. 1500 m F 21:46,31. Florian Hillebrand (02): 3. 1500 m F 21:10,06. Henrik Grote (08): 1. 50 m B 0:47,87; 2. 50 m F 0:36,06; 2. 50 m R 0:43,74; 2. 800 m F 14:50,34. Imke Mülder (AK25/93): 1. 1500 m F 19:41,94. Larissa Scherpe (AK 20/99): 2. 400 m L 5:56,59; 2. 800 m F 11:52,74. Niklas Grote (04): 3. 400 m L 7:00,94; 3. 800 m F 13:58,65. Ronja Stubbe (05): 1. 400 m L 6:12,39; 1. 800 m F 11:43,90; 1. 1500 m F 22:43,58. Viktor Chaykov (06): 1. 400 m F 5:34,47; 1. 400 m L 6:13,32. Schwimmclub Twist (7 Titel/3 Vize/10 Bronze/1 AK-Meister/2 „Spatzen“-Siege): Dante van Aken (12): 2. 25 m B 0:40,47; 2. 25 m F 0:44,48; 1. 25 m R 0:51,73. Eydan van Aken (06): 3. 400 m F 6:21,96; 2. 800 m F 13:40,20. Fabienne Plaß (01): 1. 400 m F 5:35,53; 1. 400 m L 5:57,54; 1. 800 m F 11:50,95; 1.1500 m F 22:59,06. Fiona Aehlen (07): 3. 800 m F 13:46,24. Fynn-Luca Eilders (06): 3. 800 m F 15:52,68. Helena Lüns (03): 3. 400 m L 6:32,75; 3. 800 m F 11:23,20. Hendrik Schmitz (01): 1. 800 m F 9:18,01; 1.1500 m F 18:11,91. Jan Pieper (09): 2. 50 m F 0:40,13; 1. 50 m R 0:47,31; 2. 800 m F 15:33,52. Johanna Warmbold (13): 2. 25 m B 0:36,08; 2. 25 m F 0:37,17; 2. 25 m R 0:37,81. Lana Bollmer (11): 1. 50 m B 0:56,64; 3. 50 m F 0:56,02. Lee-Ann Radtke (04): 3. 400 m F 5:20,72; 3. 800 m F 11:35,51. Linda Rolfes (03): 3. 1500 m F 24:47,48. Lucienne Plaß (05): 1. 400 m F 6:49,77; 3. 400 m L 7:33,68; 2. 800 m F 14:18,64; 3.1500 m F 28:00,28. Pia Breuer (13): 3. 25 m B 0:40,59. Ronja Drees (11): 2. 50 m F 0:53,93; 3. 50 m R 1:03,54. Sabrina Rakers (AK 25/93): 1. 400 m L 6:59,47. SV Concordia Emsbüren (7 Titel/2 Vize/4 Bronze/5 „Spatzen“-Siege): Anika Fritzen (10): 3. 50 m F 0:42,22; 2. 50 m R 0:51,75; 2. 400 m F 7:54,05. Ellen Tebbel (03): 3. 400 m F 5:50,32; 2. 1500 m F 23:36,83. Finja Kruthoff (08): 1. 50 m B 0:41,11; 1. 50 m F 0:34,65; 3. 50 m R 0:41,52; 1. 400 m L 6:36,86; 1. 800 m F 12:39,24. Franziska Haarmann (02): 3. 800 m F 12:29,92. Laura Vehns (07): 3. 400 m L 6:36,66. Matthis Hennekes (10): 1. 50 m B 0:53,59; 1. 50 m F 0:41,02; 1. 50 m R 0:49,06. Vera Tebbel (03): 1. 400 m F 5:08,26; 1. 800 m F 10:47,69. Viktoria Wilde (07): 3. 400 m F 6:12,80. SV Sigiltra Sögel (5 Titel/8 Vize/9 Bronze/1 „Spatzen“-Sieg): Dominic Harrington (09): 2. 50 m B 0:54,91; 1. 50 m F 0:40,04; 2. 50 m R 0:52,04; 1. 400 m F 7:18,09. Edgar Volnenko (03): 1. 400 m F 4:57,59; 1. 400 m L 5:37,86; 1. 800 m F 10:33,41; 1. 1500 m F 20:13,96. Eric Haring (02): 2. 400 m F 4:51,99; 2. 400 m L 5:25,32; 2. 800 m F 10:02,78; 2.1500 m F 19:35,54. Henrik Schrandt (08): 3. 50 m F 0:39,61. Jason Just (08): 2. 400 m F 7:30,72; 3. 800 m F 15:43,15. Jona Rumpke (03): 3. 400 m F 5:17,47; 3. 800 m F 11:18,62; 3. 1500 m F 20:55,39. Liliana Damm (08): 2. 50 m B 0:47,18. Luisa Alekseev (06): 3. 400 m F 5:59,19; 3. 400 m L 6:44,64; 3. 800 m F 12:16,32. Marvin Lünswilken (03): 2. 400 m F 5:11,49; 2. 800 m F 10:42,45; 2. 1500 m F 20:36,99. Philipp Weber (07): 3. 400 m F 6:15,29; 3. 800 m F 13:02,25. Haselünner SV (2 Vize/1 Bronze/1 AK-Meister): Andrea Traband (AK 20/98): 2. 400 m F 6:00,16; Eva Steven (03): 2. 400 m L 6:25,97. Linda Schute (AK 25/94): 1. 400 m F 5:55,41. Mathis Konermann (03): 2. 400 m L 6:48,58. Michael Remme (AK 20/99): 1. 400 m L 5:43,60. Sarah Deters (02): 3. 400 m F 5:04,17; 2. 400 m L 5:36,43. SV Blau-Weiß Lingen (2 Spatzensiege): Lotta Schmerge (10): 1. 50 m B 0:48,65; 1. 50 m F 0:40,85. Theresa Janßen (11): 3. 50 m B 1:10,27.

„Endlich mal Stimmung in der Bude!“, jubelte Harens Trainerin Heike Janning, als sie feststellte, dass es sehr knapp wurde und ihr Schützling aus Wesuwe auf Kurs der neun Jahre alten EmslandBestmarke über 400 m Freistil war. Nicht nur wegen der „hochsommerlichen“ Temperaturen von 33 Grad C und hoher Feuchtigkeit im in die Jahre gekommenen Hallenbad kochte das Bad. Mit starken 4:33,89 Minuten verbesserte die „Hasker Nixe“ Niemeyer den neun Jahre alten Kreisrekord der Meppenerin Nina Schiester um 31 Hunderstel.

Über die doppelte Distanz kratzte die Schülerin des Marianums am exakt 30 Jahre alten Rekord von Sigiltra-Schwimmerin Kathrin Kessen. Am Ende fehlten mit 9:30,54 Minuten nur zwei Sekunden. Ansonsten konnten ihre durchaus stark schwimmende Vereinskollegin Emma Christin Bartels über 800 m und Imke Mülder über 1500 m nur bedingt Schrittmacherdienste leisten.

Vorbild Marco di Carli

Durch ihre große Schwester Jil ist Marcia Niemeyer zum Schwimmsport gekommen. 2012 absolvierte sie ihren ersten Wettkampf und avancierte nach und nach zur erfolgreichsten Nachwuchssportlerin des Kreisschwimmverbandes. Niemeyers Vorbild ist der aus Sögel stammende Marco di Carli.

Bei den Männern teilten sich der Harener „Senkrechtstarter“ Marius Hollen, mit fast zwei Metern enorm gewachsenes Talent, und der Meppener Leistungsträger Felix Berling die offenen Titel. Während der 17-jährige Berling beide 400 m Strecken über Freistil (4:22,64) und Lagen (4:58,46 Min.) recht knapp für sich entscheiden konnte, schlug der 15-jährige Hollen deutlich vor dem Twister Hendrik Schmitz an. Seine 800 m- und 1500-m- Zeiten (8:58,56/17:22,20 Min.) lassen auf höhere Weihen hoffen. Auf der kürzeren Distanz rückte das emsländosche Talent auf sechs Sekunden an den Rekord seines Vereinskollegen Henning Deymann aus dem Jahre 2000 heran. Immerhin Rang zwölf der deutschen Jugendbestenliste.

Die beiden herausragenden Harenener Protagonisten sorgten dafür, dass der Schifferstädter Club mit sieben offenen Titeln und insgesamt 15 Medaillen nach zwei Tagen und elf Stunden Wettkampf hervorragend da- stand. Da konnte nur der TV Meppen mit zwei Siegen und insgesamt vier Plaketten ein wenig mithalten. Der SC Twist folgte mit zweifachem Silber und der SV Sigiltra Sögel mit zwei Bronze von Eric Haring.

Anzeige Anzeige

Vierfachsieger

Der SV Haren war es dann auch, der mit 14 Jugendmeistern (bei 38 Medaillen) auch hier die inoffizielle Clubwertung anführte und durch Emma Christin Bartels, Marius Hollen und Marcia Niemeyer Vierfachsieger stellte. Für den TV Meppen (12 Titel/28 Medaillen) schlug nur Felix Berling viermal als Erster an. Während bei der SG Freren Fabian Welzel (8/17) die Kastanien aus dem Feuer holte, unterstützten die Geschwister Sophie und Marie Gügelmeyer ihre Wasserfreunde Dalum (8 Titel) mit Maximalausbeute. Die Wasserfreunde Völlen-Papenburg standen mit ihrem Nachwuchs siebenmal ganz oben auf dem Podest, der SC Twist (7 Siege/20 Medaillen) hatte in Fabienne Plaß mit 4-fachem Gold ihre Erfolgreichste, und die Concorden aus Emsbüren, die die Leistungsträgerin Vera Tebbel wieder an den Start schicken konnten, glänzten auch 7-mal Gold. Es folgte der SV Sigiltra Sögel (5 Titel/22 Medaillen) mit Edgar Volnenko, der Haselünner SV (2 Siege) und der SV Blau-Weiß Lingen, der nur in der Kreis-Nachwuchs-Spatzenwertung punkten konnte