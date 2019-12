Papenburg. Das Turnfeuer scheint im Emsland neu entfacht. 99 Kinder und Jugendliche haben kürzlich an den erweiterten Turn-Kreismeisterschaften in Papenburg, teilgenommen. „Wir haben Sport auf hohem Niveau gesehen“, fasste Michael Koop, Vorsitzender des Kreissportbundes Emsland, die Meisterschaft zusammen.

Sieben Vereine aus dem Emsland und Ostfriesland nahmen teil. Erfolgreichster Verein war der Emder TV, der gleich in sechs Altersklassen gewann. Bei den Jüngsten (Jahrgang 2013) siegte Stella Karin Ostrovski (TV Papenburg) vor Paula Ungersmann (Sparta Werlte). Im Jahrgang 2012 war Eileen Rohoff (SuS Darme) erfolgreich. Den ersten Platz mit Jahrgang 2011 belegte Roula Karwarh (Olympia Laxten) vor Frederike Krone (Sparta Werlte). Die größte Beteiligung herrschte im Jahrgang 2010, zu dem sich 23 Kinder angemeldet hatten.

Geturnt wurde nach den Pflichtübungen des Deutschen Turner-Bundes in 13 verschiedenen Altersklassen und an den vier Geräten Reck, Schwebebalken, Sprung und am Boden.

Mit Carla Becker, deren Leistungen am Reck/Stufenbarren hervorstachen, siegte eine Baccumerin, die für den SV Olympia Laxten startete. Dritte wurde in diesem Feld Tineke Abbes (TV Papenburg), Vierte Antonia Lager (Olympia Laxten). Zehn Starterinnen gingen mit Jahrgang 2009 an den Start. Dort setzte sich Finja Schrader (Emder TV) vor Jule Weinberg und Leni Fielers (beide SuS Darme) durch.

Im Jahrgang 2008 landeten keine emsländischen Talente auf den Podestplätzen. Vierte wurde von 18 Starterinnen Theda Norda (TVPapenburg).

Celine Hepting, Romina Dickebohm und Lara Wiepking (alle TV Papenburg) dominierten die Wettkämpfe des Jahrgangs 2007, in dem von 13 Starterinnen gleich sieben Papenburgerinnen die ersten Plätze belegten. Erfolgreich in Jahrgang 2006 waren Okka Barghoorn (Emder TV) vor EwelinaKula und Jana Dorst (beide TV Papenburg).

Vier Starterinnen gingen mit Jahrgang 2005 an den Start. Dort setzte sich Lina Mennen (Emder TV) vor Katharina Lünswilken (Sparta Werlte) und Enna Evering(TV Papenburg) durch. Im Jahrgang 2004 siegte Enna Klaasen (Emder TV) vor Isabel Dierkes (SpartaWerlte). Lara Hinzmann (Sparta Werlte) wurde Siegerin im Jahrgang 2003. Mara Menke von Sparta Werlte wurde im Jahrgang 2002 in dieser Altersklasse Erste vor Marvin Poppe (KTV Lingen).

Die Organisatoren um den TV Papenburg, allen voran Vorsitzender Bernd Brand, lieferten einwandfreie Arbeit. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir alle Geräte da haben. Damit sind längst nicht alle Hallen bestückt“, so Brand, der stolz war, so eine Veranstaltung nach langer Zeit wieder im Emsland durchgeführt zu haben. „Eine solche fand das letzte Mal vor 50 Jahren statt.“