Lingen. Auf eine Schreckensbilanz blicken die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga. Die Fans diskutieren über die Leistung der Mannschaft, mögliche Verstärkungen und den Trainer des Tabellenletzten. Aber was sagen eigentlich die Entscheidungsträger dazu?

