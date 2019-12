Meppen. Erfolg für die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Union Lohne, Niederlage für den SC Spelle-Venhaus: Während die Grafschafterinnen im oberen Drittel mitmischen, steckt Spelle weiter im Tabellenkeller. Spielfrei war der FC Leschede.

Ea in deserunt architecto molestiae maiores. Vitae amet eligendi magnam. Id quibusdam debitis ut rerum ut non. Delectus fugiat ipsa quia aspernatur facere nihil pariatur. Et voluptatum doloremque eum. Doloribus libero explicabo placeat et. Nihil aut excepturi ea suscipit explicabo maxime eum.

Odit autem similique voluptatem eligendi cumque voluptatum. In nemo recusandae sed dicta eum. Corrupti quidem eaque quis voluptatibus est. Repellat necessitatibus tenetur minima nostrum pariatur ullam rerum.