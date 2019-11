Meppen. Der Spitzenreiter kommt ins Emsland: Auf die Harens Verbandsliga-Handballer wartet in eigener Halle die größte Hürde. Auch Landesklassist HSG Haselünne/Herzlake darf zu Hause antreten.

