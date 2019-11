Papenburg. Die Wasserfreunde Völlen-Papenburg haben wie üblich ihr „Heimrecht“ im Hallenbad Aqua Park gnadenlos ausgenutzt. Mit 58 Siegen bei der 47. Auflage ihres Schwimmfestes – dieses Mal ohne internationale Note – lagen sie ganz klar vor den übrigen sechs emsländischen Schwimmklubs. Sarah Deters vom Haselünner SV glänzte mit der Top-Leistung der eintägigen Veranstaltung.

