Seit Oktober 2018 ist Raik Packeiser Präsident des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen. Foto: Lars Kaletta

Meppen. Er will Tennistalente wie Amelie-Christin Janßen aus Werlte in Hannover nicht einfach nur zu einer Tennisspielerin, sondern zu einer echten Persönlichkeit ausbilden lassen – Raik Packeiser. Am Rande seines Antrittsbesuches in Meppen hat sich der Präsident des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) den Fragen der Emslandsportredaktion gestellt.