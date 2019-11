Vechta. Rekord und Titel für die Kraftdreikämpfer des TV Papenburg: Lea-Sophie Gersberg hat am vergangenen Wochenende bei den Norddeutschen Meisterschaften Gold gewonnen, während sich ihr Vereinskollege Marvin Christen die Norm für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften 2020 sicherte.

