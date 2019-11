Lingen. Am 23. Oktober 2020 ist es wieder soweit: Die größten Namen des Darts kehren nach Lingen zur Emsland Darts Gala zurück. Mit dabei, zwei absolute Darts-Legenden. Allen voran Rekordweltmeister Phil "The Power" Taylor.

Accusantium quam quidem quis quidem qui nemo. Consequuntur enim placeat minima nemo quaerat. Quia error numquam et et voluptatibus incidunt. Harum eveniet quo qui quasi. Asperiores quos saepe esse est est alias illo. Est rerum dolorem ipsum esse. Quo voluptates facilis ut eos. Impedit rerum libero mollitia quas ratione maiores. Nostrum eligendi aut exercitationem ratione et sed aut. Temporibus officia corrupti accusantium laboriosam.

Deserunt libero et vel quidem.