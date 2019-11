Sicherte sich überlegen den Niedersachsentitel im Halbmarathon der Frauen: Anna Veltmann vom SC Spelle-Venhaus. Foto: Carsten Nitze

Neuenkirchen. In ausgezeichneter Spätform hat sich Anna Veltmann vom SC Spelle-Venhaus bei den Halbmarathon-Niedersachsen-Meisterschaften in Neuenkirchen (Kreis Steinfurt) präsentiert. In 1:25,14 Stunden wurde sie Niedersachsenmeisterin auf der 21,0975 Kilometer langen Distanz.