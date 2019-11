Lingen. Überaus erfolgreich haben sich die heimischen Leichtathleten am Sonntag bei den Crosslauf Ems-Vechte-Meisterschaften und den Regionsmeisterschaften der U14 Jugend in Lingen präsentiert. Am Ende sicherten sie sich fast ausnahmslos die Meisterehren auf den Laufwegen im Kiesbergwald.

