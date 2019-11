Lingen. Der Sieger schafft den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze, der Verlierer bleibt ganz unten auf der Kellertreppe hocken: Die Handballer von Bundesligist HSG Nordhorn-Lingen bestreiten am Sonntag bei den Eulen Ludwigshafen ein echtes Schlüsselspiel.

