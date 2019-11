Lingen. „Ich habe mich daran gewöhnt, auf die Fresse zu kriegen“, sagt die Boxerin Adelina Bensel voller Inbrunst. Die Lingenerin ist 1,63 Meter groß, 16 Jahre und ein wahres Powerpaket. Nur per Zufall ist die frühere Chorsängerin und Hip-Hop tanzende Bensel im Boxring gelandet.

