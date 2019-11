Sicherten sich die ersten Gesamtsiege der aktuellen Crosslaufsaison: Marit Schute (Startnummer 516) und Jan-Niklas Ricke (643). Foto: Carsten Nitze

Geeste. Überaus erfolgreich sind die emsländischen Leichtathleten am Samstag beim 9.Martins-Crosslauf in Klein Hesepe in die Wintersaison eingestiegen. Knapp ging es bei den Männern zu, während die schnellste Läuferin ihre Konkurrentinnen distanzierte.