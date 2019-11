Meppen. Am Wochenende eröffnen die Leichtathleten mit den Crossläufen ihr sportliches Kräftemessen in der Winterzeit. Bis zur Jahreswende werden noch fünf Veranstaltungen im Emsland stattfinden.

Am Samstag ab 13 Uhr fällt der erste Startschuss des diesjährigen Wettkampfreigens beim Martins-Crosslauf im Waldgelände am Tierpark in Klein Hesepe. Je nach Altersklasse bieten die Veranstalter vom SV Groß Hesepe Laufstrecken von 830 bis 8870 Meter an. Nachmeldungen können am Wettkampftag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf erfolgen. Infos unter: www.sv-gross-hesepe.de

Ems-Vechte-Meisterschaften in Lingen

Nur zwei Wochen später, am Sonntag den 17.November, steht der Lingener Kiesbergwald im Mittelpunkt der Crossläufer. Im Rahmen des Emslandcross an der Friedensschule finden die Ems-Vechte-Meisterschaften der Frauen, Männer und U16 bis U20 Jugendlichen sowie die Regionsmeisterschaften der U14 Jugend statt. Neben den unterschiedlichen Meisterschaftsstrecken von 1800 Meter bis 9300 Meter werden die Schülerläufe über 1100 m der U10 und U12 Altersklassen als Kreismeisterschaften Emsland Süd gewertet. Anmeldungen für die Meisterschaftswertungen müssen bis zum 10.November erfolgen. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr. Infos unter: www.vfl-lingen.de

Nikolaus-Crosslauf am Meppener Möllersee

Am Sonntag, den 8.Dezember, folgt dann der Nikolaus-Crosslauf des LAV Meppen auf den Laufwegen rund um den Möllersee am Schlagbrückener Weg in Meppen. Je nach Altersklasse werden ab 10.30 Uhr Laufstrecken von 600 bis 9000 Meter angeboten. Bis zum 4.Dezember kann sich für die Veranstaltung angemeldet werden, Nachmeldungen sind nur in Einzelfällen am Wettkampftag möglich. Infos unter: www.lav-meppen.de

Sprint-Cross-Verfolgung in Papenburg

Eine Cross-Veranstaltung der besonderen Art erwartet die Leichtathleten am Sonntag, den 15. Dezember, ab 10.30 Uhr im Papenburger Waldstadion. Neben den klassischen Cross-Strecken zwischen 640 und 8800 Meter der verschiedensten Altersklassen, steht die Sprint-Cross-Verfolgung im Mittelpunkt. Alle Laufstrecken haben ihr Ziel auf der Tartanbahn des Waldstadions. Anmeldungen müssen bis zum 13.Dezember erfolgen, Nachmeldungen am Wettkampftag sind in Ausnahmefällen möglich. Infos unter: www.lg-papenburg-aschendorf.de

Sögeler Silvesterlauf zum Ende des Jahres

Am 31. Dezember beschließt alljährlich der Silvesterlauf des SV Sigiltra Sögel den Wettkampfreigen im Emsland. Um 13 Uhr eröffnen die jüngsten Nachwuchsläufer mit dem 600 m Bambinilauf die Veranstaltung. Direkt im Anschluss können die Athleten je nach Altersklasse das sportliche Jahr auf unterschiedlichen Laufstrecken ausklingen lassen. Außer beim Bambinilauf kann am Wettkampftag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Rennen noch nachgemeldet werden. Infos unter: www.sigiltra.de.