Fabian Böhm (links) gegen Luce de Boer. Foto: imago images/Joachim Sielski

Hannover. Sensation in der Handball-Bundesliga verpasst: Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen hat sich am Donnerstag beim Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf teuer verkauft. Am Ende kassierte die Mannschaft von Trainer Geir Sveinsson vor 4200 Zuschauern eine 29:30 (15:15)-Niederlage.