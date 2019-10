Lingen. Schock beim nächsten Gegner des Handball-Bundesligisten HSG Nordhorn-Lingen: Der TSV Hannover-Burgdorf trauert um seinen ehemaligen Spieler und Trainer Dirk Pauling.

Laut Medienberichten kam der 51-Jährige in Österreich nach einem Unfall beim Gleitschirmfliegen ums Leben. Nach dem Start stürzte er ab. Die Ursache ist noch ungeklärt.

Ob Hannover beim Bundesliga-Heimspiel gegen die HSG Nordhorn-Lingen (30. Oktober, 19 Uhr) mit Trauerflor auflaufen und es eine Schweigeminute geben wird, steht noch nicht fest.

Pauling war als Rückraumspieler am Durchmarsch der Burgdorfer bis in die 2. Bundesliga beteiligt; zusammen mit dem jetzigen Trainer Frank Carstens trainierte er von 2009 bis 2011 die Recken und führte sie in die 1. Liga.

Als Zuschauer war Pauling oft Gast bei Spielen der Burgdorfer, zuletzt vor einer Woche gegen die Rhein-Neckar Löwen (29:29). „Wir sind schockiert, sehr schockiert“, sagte Heidmar Felixson, Nachwuchskoordinator der TSV, der von 2004 bis 2008 mit Pauling zusammen gespielt hat. Er kündigte gegenüber Zeitungen der Landeshauptstadt an, dass die TSV-Reserve vor dem Heimspiel in der 3. Liga am Sonnabend eine Schweigeminute einlegen werde.