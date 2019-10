Lohne. Auf Talfahrt befinden sich die Landesligafußballer des SV Union Lohne. Seit zehn Spielen hat der Aufsteiger nicht mehr gewonnen. Tacheles redet im Interview der Sportliche Leiter Hardy Stricker. Seine Kritik: die Mannschaft hat ein Menatiltätsproblem.

