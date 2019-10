Die Sitzplätze werden Sonntag in der Emslandarena wieder ausverkauft sein. HAndball-Bundesligist HSG Nordhorn-Lingen erwartet GWD Minden zum fünften Heimspiel. Foto: Scholz

Lingen. Das Interesse am Bundesligaaufsteiger HSG Nordhorn-Lingen bleibt groß: Für das fünfte Heimspiel am Sonntag ab 16 Uhr in der Emslandarena gegen GWD Minden steht nur noch ein kleines Restkontingent an Sitzplatzkarten zur Verfügung, Stehplatztickets sind allerdings noch reichlich vorhanden.